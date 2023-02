Cilento: restyling della villa comunale grazie ai fondi del Ministero

Il Comune di Stio ha deciso di destinare il contributo assegnato dal Ministero dell’Interno per l’anno in corso alla riqualificazione e valorizzazione della villa comunale. L’amministrazione, guidata dal sindaco Giancarlo Trotta, ha deciso di utilizzare i fondi previsti dal Decreto del Ministro dell’Interno che assegna ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dei contributi finalizzati al potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, tali fondi possono essere utilizzati per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il finanziamento per Stio

Per il Comune di Stio, è stato assegnato un contributo di € 83.790,52, che verrà impiegato appunto per la riqualificazione della villa comunale. Grazie a questi fondi, il Comune potrà finalmente iniziare i lavori necessari per il recupero e la valorizzazione di questo importante patrimonio cittadino.

I lavori dovranno iniziare entro il 15 maggio 2023, pena il decadimento del finanziamento. Il Comune di Stio ha quindi stabilito di mettersi subito al lavoro per garantire l’avvio dei lavori nei tempi previsti e sfruttare al meglio i fondi assegnati.

L’importanza del progetto

La riqualificazione della villa comunale rappresenta un’opportunità importante per la comunità di Stio, che potrà finalmente contare su uno spazio verde pubblico rinnovato e adeguato alle esigenze dei cittadini. Inoltre, l’intervento permetterà di valorizzare il patrimonio del territorio.

L’amministrazione comunale di Stio è quindi entusiasta di poter finalmente mettere in pratica questo progetto di riqualificazione urbana, che rappresenta un passo avanti verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la valorizzazione del territorio.