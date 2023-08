Cilento, flop Metrò del Mare: «buona volontà non basta, ci sono problemi organizzativi»

Il Metrò del Mare si è rivelato un flop. Pochi turisti in partenza e porti inadeguati. Difficoltà di attracco a San Marco di Castellabate, nessuna possibilità ad Agropoli. Rabbia degli operatori turistici per un servizio iniziato soltanto ad inizio agosto, con proteste di turisti, cittadini e operatori del settore turistico – ricettivo. A Manifestare malcontento anche Agostino Ingenito, presidente dell’Abbac, l’associazione che raggruppa le strutture ricettive extralberghiere.

«Il collegamento non può essere solo stagionale ma deve essere un servizio di continuità territoriale. Servono azioni strutturali che però nonostante la buona volontà non abbiamo visto. Non si può parlare solo di gare deserte, ciò significa che a monte c’è un problema organizzativo», ha spiegato Ingenito.