Cilento: Comune concede locali per ambulatorio medico

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Pietro Apolito, ha scelto di concedere, alla Dott.ssa Maria Antonietta Baratta l’uso gratuito dei locali adibiti ad ambulatorio medico, siti in Ostigliano via S. Baratta (in coabitazione con la dott.ssa Rosanna Troncone). L’Amministrazione Comunale di Perito ha difatti accolto la richiesta della dottoressa, la quale si mostra utile a garantire la continuità del servizio, di assistenza sanitaria in loco, di fondamentale importanza per la collettività.

Un servizio importante per la comunità

Il servizio in questione è molto importante e di assoluto interesse pubblico, in quanto consentirà ai cittadini di beneficiare di prestazioni fondamentali evitando disagi soprattutto alla popolazione anziana che ha difficoltà di accesso a locali non adeguati all’assenza di barriere architettoniche, e in modo da garantire ai residenti una sede definitiva e centrale più comoda.

L’ambulatorio medico è un elemento cruciale per il sistema sanitario in quanto rappresenta il primo punto di accesso per la prevenzione, diagnosi, trattamento e gestione delle malattie. Inoltre, l’ambulatorio medico può svolgere anche altre funzioni importanti per la salute dei pazienti.