Comune del Cilento destina locali comunali ad ambulatorio medico

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha deciso di destinare alcuni locali di proprietà comunale con lo scopo di adibirli ad ambulatorio medico.

Ecco dove sono i locali individuati dall’Ente

L’Ente cilentano, ha pertanto, espresso la volontà di concedere ai Dott. ri Polcaro Antonio e Cirillo Niccolò, medici di Assistenza Primaria con incarico nell’ambito Territoriale Salento – Omignano, l’utilizzo dei locali sottostanti la delegazione distaccata di Omignano Scalo ubicata in Piazza S. Antonio, con ingresso indipendente , al fine di adibirli ad ambulatorio medico.

Un servizio importante per la comunità

Il servizio in questione è molto importante e di assoluto interesse pubblico, in quanto consentirà ai cittadini di beneficiare di prestazioni fondamentali evitando disagi soprattutto alla popolazione anziana che ha difficoltà di accesso a locali non adeguati all’assenza di barriere architettoniche.

L’ambulatorio medico è un elemento cruciale per il sistema sanitario in quanto rappresenta il primo punto di accesso per la prevenzione, diagnosi, trattamento e gestione delle malattie. Inoltre, l’ambulatorio medico può svolgere anche altre funzioni importanti per la salute dei pazienti.

La frazione Scalo, dispone di locali molto ampi, idonei per l’utilizzo richiesto, siti al primo piano della Casa Comunale al quale si accede da un ingresso separato e diverso da quello principale che conduce agli uffici comunali; il Comune perciò ha voluto concedere questi locali presso la “sede distaccata di Omignano” .