Ambulatorio medico ad Ascea, comune concede locale

Un locale in concessione per l’attivazione di un laboratorio medico ad Ascea. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale, arrivata a seguito della richiesta della dottoressa Raffaela Santangelo.

Assegnato locale del municipio di Ascea per un ambulatorio medico

Quest’ultima è stata nominata come medico di assistenza primaria nell’ambito territoriale di Ascea e Pisciotta visto il pensionamento della dottoressa Luigia Feola. Per evitare che la comunità dovesse rischiare di non avere adeguata assistenza, come già avvenuto in passato, il Comune ha accolto la richiesta e concederà un locale presso la casa comunale di Ascea da adibire ad ambulatorio medico.

Il commento

«Con il pensionamento del dott. Luigi Tanzola e con il trasferimento del dott. Gennarino Costantino, da circa un anno si è venuta a creare una situazione di grave criticità sanitaria, con conseguente sovraffollamento di pazienti presso gli studi medici di assistenza primaria operanti nel territorio comunale», osservano da palazzo di città. Pertanto l’attivazione di un nuovo ambulatorio sarebbe importante per la comunità.

Di qui, considerato che «il servizio è di assoluto interesse pubblico in quanto consentirà ai cittadini di beneficiare di prestazioni fondamentali, evitando disagio soprattutto alla popolazione anziana», l’amministrazione ha accolto la proposta e assegnare il locale alla dottoressa Santangelo. Con quest’ultima verrà stipulata una convenzione per disciplinare l’accordo per la concessione degli spazi da allestire come ambulatorio medico ad Ascea Capoluogo.

Nei giorni scorsi anche il Comune di Pisciotta aveva deciso di concedere un locale di proprietà dell’Ente per l’attivazione di un ambulatorio medico.