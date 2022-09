Ambulatorio medico a Pisciotta: comune concede locale gratuitamente

Un ambulatorio medico a Pisciotta, in locali di proprietà dell’Ente. Il Comune fa la sua parte per garantire un servizio di assistenza sanitaria sul territorio comunale e in particolare nella frazione Rodio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Liguori, ha infatti deciso di mettere a disposizione una porzione dei locali siti al piano terra dell’edificio scolastico per attività medico-ambulatoriale.

Locali comunali per un ambulatorio medico a Pisciotta

Il provvedimento arriva in conseguenza della richiesta avanzata dalla dottoressa Angela Cammarano, medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Ascea e Pisciotta. L’esecutivo Liguori, con l’intento di contribuire a garantire la presenza sul territorio di medici di base, ha voluto mettere a disposizione i locali in comodato gratuito.

L’assistenza medica

Anche il vicino comune di Ascea nei mesi scorsi ha garantito dei locali per un ambulatorio medico, un modo per assicurare l’assistenza medica in particolare nelle frazioni. Qui vive soprattutto una popolazione anziana che ha difficoltà a spostarsi per andare dal medico.

Purtroppo in quest’area del Cilento spesso ci si scontra anche con i disagi dovuti all’assenza di un dottore di medicina generale; la stessa utenza di Pisciotta nei mesi scorsi ha lanciato l’allarme dopo il pensionamento del dottore Marcello Casaburi, sollecitando l’Asl ad nominare quanto prima un sostituto.



Ora il comune di Pisciotta, al fine di agevolare il servizio, ha garantito un locale da allestire come ambulatorio medico a Rodio.