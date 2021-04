Ascea: locali comunali destinati ad ambulatorio medico

Il Comune di Ascea, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha deciso di concedere alla Dr.ssa Susanna Poto, Medico di Assistenza Primaria con incarico nell’ambito Territoriale Ascea – Pisciotta, l‘utilizzo per due giorni alla settimana di una parte dei locali comunali adibiti ad ambulatorio medico.

I locali in questione si trovano presso la Casa Comunale, sita in via 24 Maggio, e precisamente la stanza sita al primo piano (attualmente utilizzata per due giorni a settimana dall’assistente sociale) con annesso ampio salone, con ingresso indipendente dal lato monte dell’edificio.

L’Ente cilentano ha pertanto accolto la richiesta in via temporanea, dietro corresponsione di una somma mensile commisurata all’utilizzo dei predetti locali pubblici per due giorni a settimana (e per poche ore al giorno), in quanto finalizzata all’ottenimento di locali comunali per potervi svolgere l’attività di medico di base siccome la sede attuale dello studio, sita in via XXIV maggio, a causa delle dimensioni contenute, non consente di mettere in atto le necessarie necessarie misure preventive volte a contrastare la diffusione del Covid-19.