Chiusura Bussentina, confronto sindaci a confronto con Anas per limitare i disagi

Disagi in vista per la prossima chiusura della Bussentina. La strada sarà interessata da lavori di manutenzione di alcuni viadotti. Ieri, presso la Provincia di Salerno, si è tenuto un incontro voluto dal Sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, proprio per discutere della questione.

Bussentina: incontro con Anas

Alla riunione erano presenti i vertici di ANAS, il delegato provinciale alla viabilità Carmelo Stanziola, il Sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo e il ViceSindaco Gianfranco Gallo e il ViceSindaco di Morigerati Cono D’Elia.

Le istanze del territorio

Ai vertici dell’ANAS sono state esposte tutte le criticità conseguenti alla chiusura dell’importante arteria di collegamento e le eventuali soluzioni per ridurre al minimo i disagi che ne possono derivare.

A tal proposito e per condividere una soluzione ottimale al problema da esporre in un prossimo incontro con i dirigenti di ANAS da tenersi a breve, il Sindaco Giampiero Nuzzo si è reso promotore di un altro incontro, da tenersi a Caselle in Pittari preso l’Aula Consiliare, a cui sono stati invitati il parlamentare della Lega Attilio Pierro, il consigliere provinciale Carmelo Stanziola e tutti i Sindaci del territorio.

Nelle scorse ore anche il sindaco di Santa Marina aveva chiesto un incontro urgente sul caso.