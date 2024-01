Centro-sinistra assente agli Stati Generali del Cilento, Iannone attacca De Luca | VIDEO

Una chiamata accorata lanciata dalla neo associazione Terre del Cilento per gli Stati Generali del Cilento. Ma all’incontro il centro-sinistra ha scelto di disertare. Tutti assenti, dal presidente della Provincia Franco Alfieri al neo consigliere Vincenzo Speranza e al vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola. Quest’ultimo era atteso per le conclusioni dei lavori. Non registrata anche la partecipazione dell’onorevole Piero De Luca e dell’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci.

Tutti invitati e a quanto riferisce l’associazione Terre del Cilento, presieduta da Aniello Ciccariello. Delusione tra gli organizzatori e tra molti presenti in sala che hanno letto le assenze, tutte dell’ultimo minuto, quasi come una disattenzione degli amministratori di centrosinistra alle grandi tematiche poste sul tavolo di lavoro, dalla sanità, al turismo alle infrastrutture. Critico il senatore Antonio Iannone.