Centola: firmato protocollo per la gestione di centri di accoglienza

Il Comune di Centola, Rosario Pirrone, ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con le Società Cooperative “Il Sentiero” e “Tertium Millenium”, rilevante ai fini della partecipazione alla gara europea per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza indetta dalla Prefettura di Salerno. Il disciplinare di gara prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli con Enti locali per la realizzazione di percorsi di orientamento al territorio per l’accesso ai servizi pubblici a favore di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale.

Gli obiettivi

L’obiettivo generale del protocollo è quello di migliorare l’accesso ai servizi per i cittadini di Paesi Terzi attraverso un intervento sistemico che consenta di sviluppare e migliorare la qualità dei servizi pubblici nell’ottica di una migliore integrazione, per orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.), alla “presa di confidenza”, laddove necessaria, con l’ambiente urbano, fornendo informazioni circa i trasporti pubblici (quali sono; le esenzioni previste), gli uffici postali (dove sono e quali servizi offrono), le farmacie (come acquistare i medicinali, l’uso delle ricette mediche e delle esenzioni da ticket), le banche (dove sono e modalità di accesso), le zone commerciali, ecc., questo al fine di conseguire una piena autonomia di movimento e comprensione delle principali norme che regolano la vita quotidiana di quel contesto.

Le attività del Comune di Centola

Il Comune di Centola opererà in rete con le istituzioni pubbliche e del privato sociale per l’organizzazione dell’offerta di assistenza in modo da favorire sia tempestività dell’accesso ai vari servizi che il rispetto dell’identità culturale degli immigrati. Il centro cilentano già da alcuni da anni accoglie richiedenti asilo e protezione internazionale nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato con la Prefettura di Salerno.