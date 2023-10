Celebrazioni per il 25esimo anniversario del gemellaggio con la comunità di Gottmadingen

Una Delegazione Istituzionale del nostro Comune, con a capo il Sindaco dott. Giampiero Nuzzo, sarà presente a Gottmadingen (Germania) dal 13 al 19 Ottobre 2023, ospite del comune tedesco, per partecipare alle iniziative e manifestazioni per le Celebrazioni del 25* Anniversario del Gemellaggio. Dopo la pandemia che aveva determinato la sospensione delle visite istituzionali tra i due comuni, da quest’anno riprendono regolarmente gli scambi socio-culturali e si intensificheranno i rapporti istituzionali, che nel corso degli anni hanno contribuito anche alla nascita del Gemellaggio Scolastico tra gli Istituti Comprensivi di Caselle in Pittari e Gottmadingen.

Nella città tedesca, oltre 30 anni fa, fu costituita un’Associazione Italo-Tedesca, che di fatto ha contribuito a promuovere l’istituzione del Gemellaggio Comunale.

Ecco come nasce il progetto

L’Associazione nacque grazie alla numerosa presenza di nostri concittadini emigrati, che hanno saputo affermarsi, raggiungendo la piena integrazione sociale e facendosi apprezzare nel piccolo centro tedesco, rafforzando i legami di amicizia e collaborazione fra italiani e tedeschi.

Dopo i primi anni di interscambio socio-culturale, venne sottoscritto il patto di amicizia, fratellanza e solidarietà (GIURAMENTO DI FRATERNITA’) tra i Comuni di Caselle in Pittari e Gottmadingen e viene istituito ufficialmente il Gemellaggio tra le due Comunità.

La cerimonia ufficiale

Il giorno 14 ottobre 2023, presso la Sala Riunioni della casa comunale, si svolgerà l’incontro istituzionale ufficiale del Gemellaggio, con il Sindaco/Borgomastro di Gottmadingen e altre autorevoli autorità istituzionali e politiche tedesche, a cui parteciperà anche la Console Generale d’Italia a Friburgo, d.ssa Francesca Toninato. Seguiranno eventi organizzati con concittadini casellesi emigrati, varie iniziative e manifestazioni, inoltre sono in programma visite guidate presso una centrale nucleare di ultima generazione e una azienda farmaceutica internazionale.