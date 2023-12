Castellabate, il bilancio del Sindaco Marco Rizzo per l’anno 2023 vicino alla chiusura

Il 2023 è ormai vicino alla sua chiusura e per Castellabate è stato sicuramente un anno importante. Il Sindaco Marco Rizzo, ha fornito un bilancio dettagliato di quanto fatto: dai festeggiamenti per i 900 anni a tutti gli interventi per incrementare lo sviluppo del territorio.

Il primo cittadino di Castellabate, si è soffermato su ciò che sarà nel 2024: “Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare questo paese. Sono stati davvero tante le iniziative fatte in questo 2023, ma noi non vogliamo fermarci”