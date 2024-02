Castelcivita, pubblicata la manifestazione di interesse per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile

Il comune di Castelcivita, retto dal sindaco Antonio Forziati, ha pubblicato l’avviso con tutte le informazioni utili ai cittadini intenzionati a rispondere alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla “Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – Impresa Sociale ETS di Castelcivita”.

La creazione CER

L’ente, nelle scorse settimane, aveva già avviato l’iter per creare la cosiddetta CER ed ora, per formalizzarne la costituzione, è pronto a raccogliere le adesioni dei soggetti, sia pubblici che privati, esistenti o operanti sul territorio comunale.

I delegati dell’ente provvederanno a censire gli edifici o le aree di proprietà comunale e tutti gli altri edifici esistenti sul territorio disponibili per poi effettuare uno studio di fattibilità volto a capire quali saranno le superfici da utilizzare per l’installazione di impianti fotovoltaici da mettere a disposizione della costituenda CER che permetterà a gruppi di persone di unirsi per produrre, consumare e scambiare, a livello locale, l’energia rinnovabile. Tutti i membri della CER potranno condividere l’energia prodotta dai pannelli solari o da altre fonti rinnovabili ottenendo numerosi benefici sia per quanto riguarda i consumi, sia per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.

Ecco come si può partecipare

Per rispondere alla manifestazione d’interesse gli interessati potranno presentare la loro candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune sia consegnandola personalmente, sia inviando una raccomandata A/R, sia inviando una mail all’indirizzo protocollo..castelcivita@asmepec.it entro il 16 febbraio.

Sul sito dell’ente sono state pubblicate tutte le informazioni utili.