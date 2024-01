Castel San Lorenzo, un’area attrezzata in via San Cosma: c’è il progetto esecutivo

Il Comune di Castel San Lorenzo, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione e la valorizzazione di un’area centrale del paese in cui realizzare un luogo adatto alla pratica dello sport e alla socializzazione. L’area si trova in via San Cosma e, una volta attrezzata, oltre a rappresentare un’incentivo, per gli abitanti del territorio, alla pratica delle attività sportive all’aperto, andrebbe a favorire i momenti di aggregazione e la coesione sociale.

Il progetto

Il progetto, stilato nel rispetto di tutte le normative vigenti anche riguardo al Piano Urbanistico Comunale, prevede, dunque, la realizzazione di un vero e proprio parco attrezzato nel cuore del paese cilentano.

Il finanziamento

Per la realizzazione dell’opere l’ente dovrebbe disporre di un finanziamento di 2.200.000 euro. Il progetto sarà candidato a finanziamento non appena saranno disponibili e aperti i bandi pubblici che permettono l’accesso, agli enti comunali, ai fondi per la realizzazione di questo tipo di opere.