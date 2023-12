Casaletto Spartano, al via i lavori per il nuovo Polo dell’Infanzia

Nei giorni scorsi si è provveduto alla consegna dei lavori per la realizzazione del Polo dell’Infanzia in Via Giovanni Amendola, a Casaletto Spartano, grazie ad un finanziamento complessivo di Euro 1.099.993,49. L’intervento, che prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio adibito a scuola materna, rientra tra gli obiettivi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio comunale. Il progetto è stato approvato con delibera di giunta comunale n°41 del 18/05/2021 e finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con Decreto 22 settembre 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

Rifacimento e riqualificazione

L’intervento prevede il rifacimento e la realizzazione di nuovi spazi per le attività didattiche, nonché la riqualificazione delle aree esterne circostanti l’edificio. Questo progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del territorio comunale, che ha già visto il completamento di diverse opere, come la riqualificazione di piazza Municipio, dell’edificio scolastico del Capoluogo, degli acquedotti rurali, della viabilità comunale, degli impianti di pubblica illuminazione, di palazzo Bruno a Battaglia, nonché il potenziamento del parco automezzi comunali.

Contributo al miglioramento della comunità

L’obiettivo finale è quello di destinare queste strutture a nuovi usi e servizi per la comunità, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini.