Olevano sul Tusciano: la grotta di San Michele Arcangelo al centro di investimenti del PNRR

L’annuncio arriva da Palazzo di Città e tra entusiasmo e grande partecipazione la notizia ha fatto il giro di tutta la comunità. Il Sindaco Michele Ciliberti con una delegazione di cui faceva parte anche il parroco di Santa Lucia ed Eusterio, don Cristoforo Mitria, lunedì scorso è stato ricevuto al Ministero della Cultura per discutere di Grotta di San Michele e percorsi religiosi. Il primo cittadino Ciliberti ha dichiarato: “La Grotta di San Michele Arcangelo è al centro delle progettualità del PNRR. L’Amministrazione sta lavorando a una serie di progetti che puntano a rendere accessibile il sito di interesse archeologico, abbinandolo a una rete di “Cammini religiosi” che interessano il nostro territorio già nel Medioevo metà di pellegrini provenienti dalla Terra Santa.

Una nuova idea di sviluppo per Olevano

Tra questi il monaco Bernardo di cui ci sono tracce negli affreschi, unici nel loro genere, presenti all’interno delle Cappelle presenti nella Grotta considerata dal Word Munuments Found con sede a New York, “tra i “cento monumenti al mondo da salvare”. Anche la recente visita al Ministero della Cultura, a Roma, rientra in questa idea di sviluppo di Olevano in collaborazione con i nostri parroci perché non è pensabile la valorizzazione della Grotta senza il coinvolgimento della Chiesa.

La Grotta: una priorità dell’amministrazione

L’Ufficio Tecnico sta mettendo in campo tutte le sue energie per arrivare preparati agli appuntamenti con i bandi del PNRR. La Grotta è una priorità dell’Amministrazione e rientra in un piano di valorizzazione dell’intera Valle del Tusciano, intento condiviso con i Comuni vicini”.