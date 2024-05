Sono in corso le Indagini da parte della polizia per capire la provenienza della pistola semiautomatica rinvenuta in mare, nei pressi del bar Ebarcadero sul lungomare di Salerno, nella giornata di sabato.

Toccherà ai poliziotti della Scientifica avviare le verifiche per cercare di capire la provenienza dell’arma.

L’episodio ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza in città. Per il capogruppo di Oltre, Donato Pessolano è necessario prendere provvedimenti urgenti.