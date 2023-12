Carne di Asino Guangrao a Dongying, Shandong: “La Corona di Tutti i Sapori” si muove verso un nuovo modello di sviluppo

La tecnica di preparazione della carne d’asino Guangrao è diffusa nella contea di Guangrao, nella città di Dongying. Si tratta di una tecnica tradizionale di cottura della carne d’asino con una ricetta unica. Si dice che nel 1128, durante il periodo dei Song meridionali, fu completato il tempio Guan Di della contea di Le’an. Nei grandi banchetti solo la carne d’asino era preferita dal popolo e veniva decantata come “la corona di tutti i sapori”.

Guangrao si trova in una pianura e ha un clima monsonico, con piogge e caldo nella stessa stagione. Ci sono 12 fiumi in due principali sistemi idrici, il fiume Xiaoqing e il fiume Zhimai, che attraversano l’area. Crescono bene colture come il grano e il mais, che forniscono abbondante cibo agli asini. La carne d’asino qui prodotta è facile da masticare e ha un sapore ricco ma non unto. Poiché la zuppa è mescolata con le erbe cinesi, la “medicina alimentare”, non viene morsa da mosche o insetti nemmeno in estate e non è facile che si deteriori.

La carne d’asino Guangrao è prodotta con tecniche e materiali squisiti. Il primo passo è selezionare i materiali, utilizzando carne d’asino fresca di alta qualità, ad alto contenuto proteico e povera di grassi, tagliarla a pezzi e lavarla, metterla nella pentola, versare il brodo vecchio e l’acqua per ottenere acqua e carne. anche nel piatto. Allo stesso tempo, aggiungi un paio di medicinali da cucina confezionati. Dopo un po’ di cottura aggiustare di sale. Portare prima ad ebollizione a fuoco vivace, durante la cottura aggiungere o togliere olio a seconda della grassezza della carne per rendere la carne cotta più morbida e omogenea. Infine, dopo che il fuoco avrà raggiunto un livello adeguato, potete usare delle pietre per pressare la carne nella zuppa in modo che la carne sia completamente circondata dalla zuppa, quindi abbassare la fiamma e far cuocere lentamente per circa cinque ore prima di servire.

Al giorno d’oggi, la carne d’asino, una prelibatezza famosa secolare di Guangrao, viene meglio ereditata e trasmessa sotto la protezione e la promozione, e si sta muovendo verso un nuovo modello di sviluppo, realizzando la trasformazione da un laboratorio familiare a un’impresa su larga scala. A causa degli elevati requisiti di materie prime per la carne di asino Guangrao, la contea di Guangrao si sta preparando a istituire un’area di produzione protetta per la tecnologia di produzione della carne di asino Guangrao, integrando moderni mezzi scientifici e tecnologici per ottimizzare ulteriormente la razza e i metodi di allevamento della carne di asino; e la costruzione di un allevamento speciale per la produzione di carne di asino, garantendo la qualità e la produzione dei prodotti a base di carne di asino Guangrao fin dalla fonte; allo stesso tempo, rafforzando la cooperazione con università e istituti di ricerca. Ha condotto ricerche specifiche sulla salute alimentare e nutrizionale durante la produzione della carne di asino Guangrao e ha formulato una serie di standard.