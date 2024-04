Carabinieri morti a Campagna: si indaga sulla dinamica. Si attendono le controanalisi per la 31enne alla guida del Suv

Positiva a droga e alcool test, ma i risultati sono ancora parziali. La 31enne di Campagna alla guida del Range Rover che sabato notte si è schiantato contro una gazzella dei carabinieri, uccidendo due militari, rischia di dover rispondere di omicidio stradale.

Alcol test ed esami tossicologici

A peggiorare la sua situazione i test sull’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Nel primo caso il tasso alcolemico è sopra la soglia ma probabilmente non penalmente rilevante; pare che la giovane, infatti, avesse bevuto l’equivalente di un bicchiere di birra, non abbastanza da farle perdere lucidità. Il test antidroga, invece, andrà confermato dalle controanalisi.

Bisognerà dunque attendere ancora per avere certezza delle condizioni della ragazza che viaggiava insieme ad una 19enne. Per lei è scattata la denuncia a piede libero ma proprio i risultati definitivi delle analisi potrebbero chiarire la situazione ed eventualmente aggravarla.

Le indagini

Intanto le indagini vanno avanti, ascoltati dei testimoni presenti nelle vicinanze. Da chiarire anche la dinamica. Si era parlato di un impatto frontale nel quale poi è stata coinvolta una terza auto con a bordo un 75enne, ma non si esclude l’ipotesi di uno speronamento.

Potrebbero essere utili anche le immagini di videosorveglianza del distributore di carburante che si trova proprio nel punto delle SS91 dove è avvenuto il sinistro.

I feriti

Intanto restano in ospedale i 4 feriti. Le due ragazze a bordo del Suv sono ricoverate all’ospedale di Oliveto Citra; il pensionato di 75 anni che viaggiava su una Fiat Punto sopraggiunta dopo l’impatto e schiantatasi contro il Range Rover è in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia. È invece ad Eboli il terzo carabiniere che viaggiava con le due vittime (era alla guida). Per fortuna non è in pericolo di vita.