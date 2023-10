Carabinieri, maxi blitz antidroga nel salernitano: nascondono droga in casa e nello scooter, arrestati

La mattina del 5 ottobre, a Giffoni Valle, i Carabinieri della locale stazione, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente G.D.C in quanto veniva individuato in possesso di 127 gr di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento nonchè 925euro in contanti.

Un’altra operazione dei Carabinieri è stata messa a punto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, il 6 ottobre, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente C.M. in quanto individuato in possesso di 38 involucri di sostanza stupefacente del tipo crack per un peso di 10gr che occultava all’interno del motociclo condotto nonchè ulteriori 27 gr della medesima sostanza che deteneva presso la sua abitazione.