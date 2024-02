Capuano esalta l’agropolese Antonio Ferrara: «È l’esterno più forte tra B e C»

«Ferrara? Ci azzecca poco con la C, e penso sia anche merito mio. È l’esterno più forte tra Serie C e Serie B ed è stato richiesto per cinque giorni da tre compagini di cadetteria ma non lo abbiamo venduto per non smantellare la squadra». Così Eziolino Capuano, vecchia conoscenza del calcio salernitano, con un passato anche alla guida della Poseidon ed oggi tra gli allenatori di Serie C maggiormente sotto i riflettori, non soltanto per le sue gesta sportive ma anche per il carattere vulcanico.

Il curriculum di Antonio Ferrara

Il tecnico del Taranto esalta il terzino Antonio Ferrara, agropolese doc e lanciato calcisticamente proprio dall’U.S.Agropoli. Per lui esperienze con le giovanili della Salernitana, la Caronnese, il Pro Piacenza e il Taranto dove il classe ’99 è esploso definitivamente.

Le parole di Capuano

Capuano non si risparmia nel tessere le sue lodi: «Se dovesse continuare così varrebbe 1 milione, non ci sono parole per commentarlo. Chi deve indossare questo scudetto lo deve amare, non baciarlo e poi sputarci sopra. Abbiamo costruito una squadra simpatica e stiamo facendo qualcosa di straordinario».