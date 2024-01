Capaccio, pregiudicato dai domiciliari al carcere dopo un furto

Nella giornata di ieri un pregiudicato residente nel Comune di Capaccio Paestum è stato arrestato e condotto presso il carcere di Fuorni a Salerno.

L’uomo, un 36enne del posto, era agli arresti domiciliari dopo che era stato fermato ed arrestato in flagranza mentre commetteva, nel giorno di capodanno, un furto in un villaggio in zona Laura. Nonostante i domiciliari i furti sono continuati ignorando qualsiasi tipo di misura applicata.

L’arresto

Ora ad aggravare la sua posizione delle immagini pervenute ai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo da parte del proprietario di una villetta dopo la segnalazione di vari furti.

I militari dell’arma, coordinati dal luogotenente Giuseppe D’Agostino hanno subito riconosciuto il pregiudicato e successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è scattato il trasferimento presso il carcere di Fuorni.