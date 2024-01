Capaccio Paestum, ladri in azione: rubata auto in centro

Ladri in azione ieri sera nel cuore del comune di Capaccio Paestum. Dei malviventi intorno alle 20 e 30 hanno rubato un auto, esattamente una Lancia Lybra, in Via Agostino De Pretis a Capaccio Scalo. Il colpo è stato portato a termine velocemente nonostante la presenza del proprietario e della sua famiglia in casa, a pochi passi proprio dalla Lancia.

La segnalazione

La segnalazione è arrivata in serata dal proprietario dell’autoveicolo A.M. che ha lanciato anche un appello sui vari social network indicando la targa ed il colore affinché chiunque potesse aiutarlo.

Indagini in corso

Lo stesso successivamente ha denunciato tutto alle forze dell’ordine, che ora indagano per cercare di risalire all’identità dei ladri riusciti a fuggire senza lasciare tracce.