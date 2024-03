Capaccio Paestum: al via il progetto “Time Out. il Basket tra i templi”

Al via ieri, presso la Sala Erica in Piazza Santini, l'importante progetto “Time Out. Il Basket tra i templi”. Nato dalla collaborazione tra la Carlo Vitolo Basket Capaccio Paestum, il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum ed NBAPassion.com

L'obiettivo principale del progetto è quello soprattutto di raccontare storie di Pallacanestro e di vita, attraverso anche la presentazione di vari libri. Presenti al primo appuntamento due figure molto importanti come Andrea Capobianco il Commissario tecnico della nazionale italiana femminile pallacanestro e il suo vice Vincenzo Di Meglio. Nella giornata di martedì 26 marzo, sempre in Sala Erica, sarà presente Riccardo Pratesi, firma della Gazzetta dello Sport.