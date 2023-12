Campagna itinerante dell’Asl per screening oncologici: ottima performance a Vallo della Lucania

Si è conclusa questa sera la tre giorni di screening oncologici organizzata dall’Asl Sa nel comune di Vallo della Lucania. L’ambulatorio itinerante dal 13 dicembre sarà a Teggiano, poi a San Gregorio Magno, di lì a Sarno.

I test

Tre gli esami consigliati e fattibili gratuitamente presso il camper itinerante messo a disposizione annualmente dall’Asl, per venire incontro alla popolazione classificata più sensibile ad alcune patologie:

Il Pap-Test alla cervice uterina, la mammografia ed il ritiro del kit per tampone al colon retto. Tutti e tre gli esami sono necessari e consigliati, a partire da una certa età per prevenire per prevenire lerelative affezioni tumorali

I numeri

Ottima l’affluenza a Vallo della Lucania nei giorni di stazionamento dell’ambulatorio itinerante in Piazza Vittorio Emanuele: dal 10 dicembre e fino alla prima mattinata del giorno 12, alle ore 10,24, sono state effettuate 126 mammografie, 65 Pap – test e ritirati 68 kit per esame al colon retto.

L’ottima risposta, hanno tenuto a dire i responsabili del front-office dell’ambulatorio itinerante, è stata registrata grazie alle diffuse comunicazioni dei medici di famiglia, che sono stati molto più efficaci delle campagne promozionali dell’Asl nell’esortare i propri pazienti a sottoporsi ai test.