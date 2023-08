Camerota, parla Scarpitta: sul turismo c’è ancora tanto da fare. I comuni devono collaborare

“È con grande fiducia che annuncio l’impegno del Comune di Camerota nell’intraprendere azioni concrete per sostenere e rafforzare il settore turistico. Intendiamo collaborare con i comuni circostanti, condividendo le nostre esperienze e le buone pratiche che abbiamo implementato negli anni. Cercheremo il supporto dell’Assessorato al Turismo della Regione Campania e cercheremo consulenza da esperti internazionali del settore per intercettare nuovi mercati e rendere i nostri luoghi ancora più irresistibili per i visitatori”. Così il sindaco di Camerota Mario Scarpitta.

Il lavoro dell’amministrazione comunale

Il primo cittadino esalta il lavoro compiuto dalla sua amministrazione, dai controlli dei turisti al miglioramento della raccolta differenziata, dall’inaugurazione di depuratori all’instaurazione di collaborazioni costruttive con gli imprenditori locali. “Tuttavia, riconosciamo che c’è ancora molto da fare. Questo è il momento di rinnovare il nostro impegno e di collaborare attivamente per affrontare la crisi che ha colpito il settore turistico”, dice.

L’invito all’unità

“Siamo consapevoli che quest’anno è un anno di sfide per l’intero Cilento, ma dobbiamo rimanere uniti e concentrati sulla risoluzione dei problemi. Queste sfide non sono esclusive della nostra comunità, ma con determinazione e collaborazione possiamo superarle insieme. Invito tutti a diffondere le nostre bellezze, a promuovere l’armonia e a respingere polemiche sterili sui social media”, aggiunge il primo cittadino.

Quindi l’invito all’unita: “Uniti, possiamo superare ogni ostacolo e costruire un Cilento ancora più splendido e prospero”.