Brindisi di fine anno sulla vetta del Monte Cervati

Il Monte Cervati a Sanza si prepara ad ospitare il tradizionale brindisi di fine anno, un evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Sanza che coinvolge volontari, membri dell’Associazione Le Tre T del Cervati, soci della Pro Loco e i confratelli della millenaria Confraternita Maria Santissima della Neve.

La vetta della Campania come palcoscenico

Domenica 31 dicembre, la delegazione, guidata dal vice-sindaco Toni Lettieri, si recherà sulla vetta della Campania, il Monte Cervati, a quota 1898 metri. Da lì, potranno ammirare Capri, le isole Eolie, il Mar Mediterraneo, e volgendo lo sguardo ad est, la Basilicata fino al materano e il massiccio del Pollino.

Auguri per il 2024 e grandi sfide

Il brindisi non sarà solo un momento di festa, ma anche l’occasione per augurare a tutti un prospero 2024. Il prossimo anno si prospettano sfide significative per la comunità di Sanza, con la realizzazione del progetto pilota “Sanza Borgo dell’accoglienza” e l’avvio dei primi cantieri.

Il 2024 vedrà anche la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza della strada che conduce al Monte Cervati. Un altro cantiere strategico prenderà il via per la realizzazione della rete fognaria nelle aree esterne al borgo, segnando un passo avanti nell’infrastrutturazione della zona.

Sarà soprattutto l’anno del consolidamento del turismo escursionistico e montano, grazie agli sforzi dell’Associazione Le Tre T del Cervati e della Confraternita Maria Santissima della Neve.