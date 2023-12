Boom di acquisti nelle farmacie online: come cambiano le abitudini dei consumatori

Il digital è diventato parte della nostra quotidianità dal fare la spesa al pagamento delle bollette, dalla gestione delle operazioni bancarie a tutto ciò che riguarda l’abbigliamento… le cose non sono andate molto diversamente per la salute.

Nonostante le farmacie online abbiano ancora dei limiti come la vendita di soli farmaci da banco che non richiedono l’impegnativa, ci sono catene come il gruppo di farmacie online Dr. Max che hanno saputo diventare un punto di riferimento.

I dati della ricerca sugli acquisti nelle farmacie online

È stata condotta una ricerca che ha evidenziato la crescita degli acquisti di nelle farmacie online: in modo particolare sono regioni come la Campania, la Lombardia e il Lazio a preferirle a quelle fisiche. Basti pensare che le percentuali ora si aggirano attorno all’8%, un dato davvero incoraggiante se si considera la curva di crescita e il giro di affari che si stima sia attorno ai 700 milioni di euro.

La farmacia online ha dei limiti: attualmente, secondo quanto stabilito dalla legge, non può vendere farmaci su prescrizione e per questo tra i prodotti best seller si trovano integratori, cosmetici e creme, probiotici e farmaci da banco.

Come racconta Dr. Max, azienda leader in Europa e in forte crescita anche in Italia per il settore farmaceutico, per fidelizzare i clienti serve qualche strategia di marketing: ad esempio un programma fedeltà. L’azienda, che oggi conta oltre 9.400.000 iscritti al fidelity club, mette a disposizione degli utenti sconti e Coupon esclusivi per poter risparmiare sullo shopping accumulando punti ad ogni acquisto.

Farmacia online: perché i consumatori la preferiscono all’offline?

Nel periodo in cui viviamo, la tecnologia ha trasformato molti aspetti della nostra vita quotidiana, compreso il modo in cui gestiamo la nostra salute. Le farmacie online sono diventate una risorsa preziosa, guadagnando sempre più popolarità tra i consumatori. Ma cosa rende così attraente l’acquisto di farmaci online rispetto all’esperienza tradizionale in store fisici?

Uno dei principali vantaggi è la loro disponibilità senza confini geografici: i consumatori possono accedere a una vasta gamma di farmaci e prodotti per la salute da qualsiasi parte del mondo, senza doversi limitare alle opzioni locali.

Ma soprattutto offrono un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo ai clienti di effettuare acquisti in qualsiasi momento che sia più comodo per loro ed eliminando la necessità di attenersi agli orari di apertura delle farmacie fisiche, offrendo una flessibilità che si adatta al moderno stile di vita frenetico.

Le piattaforme digital forniscono dettagliate informazioni sui farmaci, consentendo ai consumatori di fare scelte informate: includono informazioni sui principi attivi, dosaggi consigliati, effetti collaterali e interazioni farmacologiche. Plus? Si possono leggere le recensioni dei prodotti, consultando il parere di chi li ha acquistati prima e acquisendo una maggiore consapevolezza.

Ultimo benefit, ma non per importanza, è la questione prezzo: non solo permettono più facilmente di verificare i costi del singolo prodotto ma sono spesso molto più competitive, offrendo offerte più convenienti.

Quali sono i prodotti più cercati

I dati legati alla vendita delle farmacie online sono in forte crescita, una curva continua che dal 2020 in poi sta regalando al settore una rilevanza importante nel commercio digitale. Tra i prodotti più venduti troviamo farmaci da banco come la Tachipirina, il farmaco a base di paracetamolo più diffuso in Italia, il Voltadvance appartenente alla categoria dei FANS e ottimo per ridurre le infiammazioni ma anche il Daflon per poter gestire al meglio insufficienza venosa ed emorroidi.

Interessanti anche tutte le ricerche che riguardano i prodotti per il benessere corpo: creme anticellulite e farmaci da banco per combattere ritenzione idrica e accumuli adiposi hanno dei picchi importanti soprattutto nel periodo che precede l’estate. Di pari passo le ricerche che riguardano gli integratori per tenere sotto controllo il peso e rimettersi in forma, anche in questo caso con un boom di clic nel periodo che precede le ferie estive.

Con l’arrivo dell’autunno si punta tutto sugli integratori: prodotti per rafforzare le difese immunitarie, multivitaminici e soluzioni per contrastare i malanni stagionali sono al centro dell’interesse dei consumatori che cercano soluzioni adatte anche ai bambini.

E per i farmaci che necessitano ricetta?

Il volume di fatturato delle farmacie online ha segnato un + interessantissimo: dal 2017 con un volume di affari attorno ai 96 milioni di euro si è passati ad un aumento importantissimo che mostra il trend in crescita da parte degli utenti.

Attualmente il sistema ha solo un limite: come stabilito dall’articolo 112 del disegno di legge 219 di aprile 2006 non è possibile vendere o acquistare online farmaci con ricetta. Chi vuole maggiori chiarimenti può leggere tramite l’elenco redatto dall’Agenzia Italia del Farmaco AIF l’elenco dei farmaci vendibili tramite e-commerce ma al momento non è possibile, nemmeno con l’invio della ricetta scansionata, l’acquisto di farmaci che prevedono questo documento.

Online si possono acquistare medicinali da banco senza obbligo di prescrizione medica, medicinali omeopatici, quelli veterinari (solo quelli senza ricetta!), parafarmaci, cosmetici, integratori e dispositivi medici e medicali.