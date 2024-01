Blitz antidroga: nascondevano droga sotto un tavolino all’interno di un circolo ricreativo, arrestati 2 pusher

Nel corso di un’operazione condotta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato distaccato di Battipaglia, sono stati arrestati in flagranza di reato A.F. e E.M.F. I due individui sono stati individuati e bloccati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento e al sequestro di 10 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish, nascosti sotto un tavolino all’interno di un circolo ricreativo nel centro cittadino di Battipaglia. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stata rinvenuta una somma in contanti pari a euro 4000,00, ritenuta essere il provento dell’attività illecita.

L’impegno delle forze dell’ordine

L’efficacia dell’operazione è stata resa possibile grazie alla sinergia e al coordinamento delle forze dell’ordine sul territorio. Gli agenti, basandosi su informazioni acquisite nel corso di indagini preventive, hanno agito con determinazione per garantire la sicurezza della comunità e contrastare il dilagare del traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Il commento

Il Commissario di P.S. di Battipaglia, durante una conferenza stampa, ha dichiarato: “Questo arresto è il frutto di una paziente attività investigativa e dimostra il nostro impegno costante nel contrastare il traffico di droga nel nostro territorio. Continueremo a lavorare senza sosta per preservare la sicurezza della comunità.”

Indagini in corso

Attualmente, gli arrestati sono a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le accuse nei loro confronti.