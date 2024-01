Droga e rapine: tre arresti a Battipaglia ed Eboli

Spaccio di droga, due persone nei guai. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Francesco Erra e Luigi Tutino. A seguito di un controllo alla circolazione stradale i due venivano trovati in possesso di 2 chili di hashish e mille euro in contanti. Non solo: con loro avevano materiale per il confezionamento.

Le altre attività dei carabinieri

Sempre durante i controlli a Battipaglia un 27enne è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi. È stato trovato in possesso di un coltello “a farfalla” e una mazza di legno.

Ad Eboli, invece, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per rapina impropria Aziz Boussenna. L’uomo, dopo essersi introdotto e impossessatosi dell’incasso di un minimarket di Eboli, aggrediva e minacciava il titolare.