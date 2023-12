Biometano ad Auletta: striscioni di protesta in occasione di un incontro sulle comunità energetiche

In occasione dell’incontro promosso dal Comitato “Auletta Casa Mia” sulle comunità energetiche e tenutosi alla “Casa della Parole” di Auletta sono apparsi fuori la struttura diversi striscioni contro la realizzazione di un impianto di Biometano in località “Cerreta” di Auletta, oggetto di scontro già da tempo da alcuni cittadini e l’amministrazione comunale di Pietro Pessolano. Presente all’incontro anche il primo cittadino, l’ingegnere Michele Gagliardi, componenti di una Comunità Energetica e la giornalista Sara Manisera che ha coordinato i lavori.

La protesta

I cittadini presenti, per la maggior parte componenti del comitato hanno espresso tutta la loro preoccupazione in merito alla realizzazione del mega impianto nel comune di Auletta. Preoccupazione ribadita anche al sindaco Pietro Pessolano il quale nel corso del suo intervento ha invece ha nuovamente espresso il suo parere favorevole al progetto ritenendolo “un’opportunità” per Auletta ma allo stesso tempo ha anche aggiunto che la decisione finale di realizzazione dell’opera “spetterà ai cittadini che potranno esprimersi attraverso un processo democratico”.

Gli obiettivi

L’ingegnere Gagliardi ha avuto il compito di illustrare i benefici in termini ambientali ed economici delle comunità energetiche.