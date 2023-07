Biblioteca comunale di Vallo, in arrivo contributi per l’acquisto di libri da editori campani

La biblioteca comunale di Vallo della Lucania, in risposta all’Avviso pubblico della Regione Campania per la concessione di contributi a biblioteche di Ente locale per l’acquisto di libri da editori campani attraverso librerie di prossimità, è risultata beneficiaria di un contributo di 7 mila euro. Il finanziamento assegnato al Comune di Vallo potrà essere destinato esclusivamente all’acquisto di beni librari per l’arricchimento del patrimonio della biblioteca comunale.

Fondi per arricchire il patrimonio librario della biblioteca

Il Comune, retto dal sindaco Antonio Sansone, attraverso l’Avviso pubblico regionale, punta a valorizzare e rendere sempre più ricco il patrimonio librario presente nella biblioteca comunale, quantificato attualmente in oltre 5 mila volumi. Con l’Avviso in questione la Regione Campania intende sostenere l’intera filiera dell’editoria campana attraverso l’incentivazione all’acquisto di libri da parte di biblioteche di ente locale, incrementare e riqualificare il patrimonio delle biblioteche campane di ente locale, favorendo l’accrescimento dell’offerta culturale, nonché sostenere le librerie e le case editrici campane, dalle quali le biblioteche acquisteranno i volumi,

La biblioteca comunale di Vallo

La biblioteca civica è sita nel centro di Vallo della Lucania in via Enrico Nicodemo, all’interno dello storico e prestigioso palazzo della cultura (ex convento dei Domenicani).

La struttura ospita anche l’archivio storico, una esposizione etnobotanica, il teatrino comunale “Giovanni Bianco”, la sala delle adunanze “Prof. Nicola Rinaldi”, una sala per riunioni e convegni, altre sale e spazi sia al chiuso che all’esterno, utilizzate per eventi istituzionali, culturali, sociali, aggregativi e ricreativi. Il servizio della biblioteca rappresenta un presidio culturale di fondamentale importanza per la Comunità e l’intero territorio, essendo dotata di un rilevante patrimonio librario e custodendo un Archivio di documenti storici, sottosto alla tutela della competente Soprintendenza, consultati dal pubblico, da studiosi e letterati che vi attingono notizie utili per cultura personale e per la pubblicazione di opere e manoscritti.