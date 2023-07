Fervono i preparativi per i solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleo, medico e martire, patrono della città e dell’intera diocesi in programma il prossimo 27 luglio. La signora Antonia Ruocco, vicepresidente del Comitato festa ci ricorda i principali appuntamenti e ci parla della storia di questa antica e sentita ricorrenza.