Battipaglia, qualità dell’aria e inquinamento acustico: in programma un incontro operativo per l’avvio di attività

Qualità dell’aria e inquinamento acustico, previsto un incontro operativo per l’avvio di attività in convenzione accordo tra ARPAC Salerno e Comune di Battipaglia. Un altro importante passo verso la maggiore tutela della qualità ambientale della Città di Battipaglia è stato fatto immediatamente dopo l’avvio delle attività di monitoraggio degli scarichi in corpi idrici superficiali, condotti direttamente dai tecnici comunali.

Le progettualità

L’assessore all’Ambiente, Vincenzo Chiera e il Direttore dell’ARPAC Elina Barricella nei prossimi giorni si incontreranno per avviare delle nuove collaborazioni in convenzione mirate ad allargare le attività dei controlli ambientali anche alla componente Aria e Rumore. Collaborazione che non è mai mancata, come ha dichiarato dall’assessore Chiera, con specifico riferimento alle attività messe in campo in passato, soprattutto per il controllo della qualità delle acque di balneazione, ma che ora, attraverso una specifica convenzione, comprenderà nuove attività che si affiancheranno a quelle già in corso.

Due i punti che saranno oggetto delle prossime attività in convenzione

Indagini fonometriche, che interesseranno soprattutto la fascia autostradale, con l’individuazione dei recettori più sensibili, e la qualità dell’aria, attraverso l’applicazione delle più moderne tecniche di “indagine olfattometrica particolarmente indicata per la valutazione dei “miasmi”. «Tutto questo per effettuare azioni di prevenzione e soprattutto per individuare soluzioni alle pressanti richieste dei cittadini di Battipaglia di miglioramento della qualità della vita», fanno sapere dal Comune.