Battipaglia e Eboli: i giovani di Forza Italia intervengono e chiedono alle amministrazioni chiarezza in materia di sicurezza

«Apprendiamo dai giornali che negli ultimi giorni si sono verificati due eventi drammatici sul nostro territorio: quella di una lite intercorsa tra due ragazzi della scuola Virgilio di Eboli, a seguito della quale uno di questi ha riportato anche qualche lesione e quella del rapimento di una 12enne avvenuto a Battipaglia all’uscita di scuola», scrivono in una nota stampa congiunta. Forza Italia Giovani Eboli e Forza Italia Giovani Battipaglia condannano fermamente entrambi gli eventi e rincarano la dose: «Leggere di questi fatti non è mai piacevole, ma va fatta una precisazione: la lite è accaduta proprio nello spazio antistante l’istituto scolastico suddetto, in cui, se il progetto Nonno vigile fosse effettivamente partito, sicuramente ci sarebbe stata la presenza di un volontario».

Le richieste

E poi una chiosa importante sugli articoli di Legge del regolamento per l’istituzione e la disciplina avente ad oggetto la figura del Nonno vigile. «La regolamentazione riguardante tale forma di volontariato nel comune di Eboli è quindi chiara, ma nonostante ciò non è stato attuato quanto prescritto dal regolamento, e si è persa un’importante occasione per segnalare gravi eventi di bullismo. Viene posto in essere un progetto, viene anche approvato con delibera consiliare e alla fine non si dà seguito allo stesso. Tempo sprecato», commentano i Giovani di Forza Italia con il consigliere comunale ebolitano Giuseppe Norma. A Battipaglia, invece, al centro dell’attenzione dei giovani c’è il tragico evento del rapimento di una bambina che avrebbe potuto essere evitato grazie proprio alla figura del Nonno vigile.

«La figura del cosiddetto nonno vigile è fondamentale per la vigilanza e il controllo degli studenti presso gli istituti scolastici – dichiara il coordinatore Francesco Bufano di Forza Italia Giovani Battipaglia -. Chiediamo a gran voce che ne venga ripristinata la funzionalità in tutto il territorio comunale».