Battipaglia: Il Generale di Brigata Ciriaco Fausto Troisi sarà il nuovo comandante della Polizia Locale

“L’alto ufficiale dell’Esercito, ora collocato in ausiliaria, è stato individuato dalla sindaca Cecilia Francese quale sostituto dell’attuale comandante della Municipale Colonnello Gerardo Iuliano che da oggi è collocato in pensione. Il Generale resterà in carica per un anno”. La nota porta la firma dell’ufficio comunicazione di Palazzo di Città ed è stata accolta di buon grado da quanti conoscono, sul territorio, la grande professionalità e il grande impegno umano del Generale Ciriaco Fausto Troisi.

Chi è Ciriaco Fausto Troisi

Uomo delle istituzioni con all’attivo un lavoro importante quale Comandante del Comprensorio Militare di Persano e Generale di Brigata è stato anche insignito della più alta onorificenza al merito della Repubblica Italiana.