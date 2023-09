Asl Salerno: tutto pronto per la presentazione del Catalogo Aziendale per le Attività di Educazione e Promozione della Salute

Il Catalogo, predisposto annualmente dalla U.O.S.D. Promozione della Salute Asl Salerno, diretta dalla Dott.ssa Rosamaria Zampetti, illustra l’offerta formativa ed educativa che l’Asl Salerno mette adisposizione delle scuole e delle comunità del territorio per promuovere il benessere e salute nei giovani, sviluppando in loro competenze, senso di responsabilità, partecipazione e consapevolezza nelle scelte di vita. Il documento, nella sua edizione 2022/2023, si suddivide in 3 grandi Aree tematiche.

Ecco le aree tematiche

Comunità attive ed ecosostenibili; Cittadini Consapevoli e resilienti; Benessere a Scuola. I 23 Programmi educativi/formativi in esse contenuti trattano tematiche di stretta rilevanza sociale e sanitaria: dall’importanza della salute psico-fisica (fragilità-gestione delle emozioni e della rabbia) ai comportamenti (dipendenze, violenza individuale e di gruppo, sicurezza stradale), dall’ambiente(rapporto uomo-animale-ambiente) all’educazione alimentare (contrasto all’obesità/sovrappeso in età scolare), fino allo stare insieme a scuola (benessere degli adolescenti, gestione dell’alunno con patologie croniche/rare).

La Promozione della Salute come punto di riferimento, vediamo perchè

Tematiche delicate ed attuali, sulle quali la U.O.S.D. Promozione della Salute intende proporsi come punto di riferimento per molteplici Istituzioni e Agenzie: scuole, enti locali, organismi sociali, università, soggetti del no profit, associazioni, ecc. Gli argomenti compresi nel catalogo sono sviluppati e trattati attraverso attività di sensibilizzazione, comunicazione, counselling e interventi educativi/formativi, finalizzati a favorire scelte consapevoli e responsabili per rafforzare la salute e il benessere dei cittadini.