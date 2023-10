Aree Interne del Cilento: Presentato a Roccadaspide il portale intracilento.it

Aula consiliare gremita a Roccadaspide per la presentazione del portale Intacilento.it, la rete dedicata ai sentieri delle aree interne del Cilento utile a promuovere il turismo e quindi a mettere in luce le numerose bellezze paesaggistiche e naturalistiche dei 29 comuni cilentani distribuiti su un’area vastissima, basti pensare che il territorio delle are interne conta circa 1.000 km2.

Ad intervenire durante la serata tanti rappresentanti del mondo della politica del territorio come Girolamo Auricchio, presidente dell’Area “Cilento Interno”, Gabriele Iuliano, sindaco di Roccadaspide, ente capofila dell’Area, Romano Gregorio direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Michele Cammarano, consigliere regionale e presidente della Commissione Aree Interne della Regione Campania, Luca Cerretani, consigliere della Provincia di Salerno e Luca Cascone, consigliere regionale e Presidente della IV Commissione all’Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici della Regione Campania. Presenti anche i sindaci e gli amministratori dei comuni delle aree interne, i rappresentanti della Comunità Montana del Calore Salernitano e della Comunità Montana Alburni, il Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella, i rappresentanti di Confindustria Salerno e i diversi professionisti coinvolti nel progetto, che hanno illustrato l’iniziativa.

La piattaforma per escursionisti ed esploratori è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020 per la Strategia Aree Interne.

Mobilità, scuola e sanità sono i tre punti cardine della Strategia delle Aree Interne de Cilento mirata a favorirne lo sviluppo anche al fine di contenerne lo spopolamento.