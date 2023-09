Aree Interne del Cilento: le attività del territorio potranno essere inserite gratuitamente sul portale IntraCilento

I comuni che fanno parte dell’Associazione delle Valli del Cilento Interno stanno pubblicando, in questi giorni, l’avviso per la manifestazione d’interesse finalizzata ad individuare tutte le attività produttive che intendono essere inserite nel portale “IntraCilento”. La realizzazione del portale www.intracilento.it mira ad essere una vera e propria vetrina per le attività dell’intero territorio e rientra nel progetto di attuazione dei “Ciruiti Area Cilento Interno”, un progetto innovativo voluto proprio dell’Associazione delle Valli del Cilento Interno, presieduta da Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide, ente capofila dell’organismo.

Chi può entrare sul portale

Potranno essere inserite nel portale le attività operanti nel settore della ricettività, della ristorazione, dell’enogastronomia, dell’artigianato, le attività che si occupano di guide e di tour operator e quelle che si occupano di trasporti.

Le domande, che potranno essere inoltrate dai titolari di tutte le attività esistenti nei comuni dell’Area del Cilento Interno, potranno essere presentate seguendo i tempi indicati dagli avvisi reperibili sui siti internet dei vari comuni.

L’inserimento delle varie attività sul portale non comporterà alcun costo per gli esercenti e per i titolari delle varie attività.

I comuni delle Aree Interne

I comuni che fanno parte delle Aree Interne del Cilento sono 29, ossia: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant’Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell’Angelo e Vallo della Lucania.