Roccadaspide: eventi, turismo e sanità. Parla in sindaco Gabriele Iuliano | VIDEO

Roccadaspide, cittadina della Valle del Calore e centro erogatore di servizi, è in continuo fermento specie in questi giorni dedicati ai festeggiamenti dei patroni Santa Sinforosa e San Getulio. Sede del Piano di Zona S07 e dell’Ufficio di Coordinamento delle Aree Interne, nota per la presenza dell’ospedale inserito nella rete del Dea di I livello insieme ai nosocomi di Eboli e Battipaglia, ultimamente ha ospitato una serie di eventi, che hanno interessato anche le frazioni e le contrade del comune.

Un primo bilancio di quanto fatto, anche alla luce di due grandi manifestazioni sportive tenutesi di recente come il Raduno Equestre e il Campionato Regionale di Moto da Enduro, è stato tracciato dal sindaco, Gabriele Iuliano. Iuliano ha fatto sapere che il lavoro per garantire una città vivibile a tutti è continuo.

Il primo cittadino non ha mancato di soffermarsi sulla questione che riguarda l’assistenza sanitaria nei comuni dell’entroterra cilentano sottolineando che l’amministrazione comunale è da sempre in prima linea per la tutela dell’ospedale di Roccadaspide indispensabile per garantire agli abitanti di tutto il territorio il diritto alla salute.