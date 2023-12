Aquara, rubate dalla chiese le offerte destinate alla ricerca

Sono sconvolti i cittadini di Aquara per quanto accaduto ieri sera. Durante uno degli eventi natalizi organizzati per animare la vita del paese la Chiesa di San Nicola di Bari è rimasta aperta per dare a tutti l’opportunità di visitarla.

Il colpo

Purtroppo, però, qualcuno è entrato e ha rubato i soldi destinati alla ricerca che erano stati donati e raccolti durante i mercatini di Natale.

Gli autori del furto sono stati già identificati grazie alla videosorveglianza presente in chiesa, nel video si vede in maniera chiara e nitida tutta la scena.

La reazione del parroco

“È un atto a dir poco spregevole. La chiesa è stata aperta per la visita e la preghiera personale di quanti visitavano il nostro paese. Nel video si vedono, inoltre, anche atti considerati sacrileghi verso l’altare. Mi provoca molto dispiacere pensare che per poche monete si arrivi a questi atti, li avrei aiutati anche personalmente a livello economico se mi fosse stato chiesto. Non so se compiere questi gesti porti delle conseguenze, sono certo però che l’amore ripaga sempre e che nel caso di bisogno e di necessità la chiesa c’è sempre, pertanto non chiedo indietro i soldi, ma un atto di umiltà con delle scuse alla comunità! Credo questo sia dovuto” ha fatto sapere il parroco del paese, Don Antonio.