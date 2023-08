Apertura straordinaria dei Musei Provinciali in occasione del Ferragosto, ecco quali

La Provincia di Salerno, in occasione della giornata festiva di Ferragosto, dispone l’apertura straordinaria di alcuni Musei Provinciali. Quindi martedì 15 agosto saranno aperti: Il Museo Archeologico della Lucania Occ. di Padula dalle ore 9.00 alle ore 18.45. La Pinacoteca Provinciale dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Il Castello di Arechi dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che rimarrà aperto con lo stesso orario anche il 14 agosto, cioè il lunedì abituale giornata di chiusura settimanale, in occasione dell’arrivo delle navi da crociera.

“Rendiamo fruibili i nostri spazi museali – dichiara il Presidente Franco Alfieri – anche in momenti festivi, come la Giornata dell’Assunta, con lo scopo di intercettare i flussi turistici previsti sul nostro territorio. Durante questo ponte, Salerno e provincia ospitano visitatori anche internazionali, quindi noi come Provincia di Salerno facciamo la nostra parte tenendo aperti alcuni musei.”

Un’importante iniziativa per promuovere la cultura

“È un impegno – aggiunge il Consigliere delegato alla cultura Francesco Morra – vista la carenza di personale a cui siamo costretti, ma il nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che vogliamo mettere a disposizione.”