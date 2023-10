Anche il comune di Sicignano degli Alburni si attiva per contenere i furti di castagne

Nelle settimane scorse il comune di Roccadaspide, che vanta il marchio IGP per il famoso Marrone di Roccadaspide, ha emesso un’ordinanza che vieta i furti indiscriminati delle castagne, furti che finiscono per danneggiare la produzione e quindi l’economia locale su cui il prodotto castanicolo, da secoli, influisce positivamente.

Il provvedimento del sindaco Orco

Misure per contenere i furti delle castagne, sono arrivate anche dal comune di Sicignano degli Alburni dove il sindaco, Giacomo Orco, ha firmato un avviso in cui invita la cittadinanza tutta e chiunque transita sul territorio comunale a non introdursi nei terreni privati, anche se non recintati, e soprattutto a non raccogliere castagne negli stessi terreni privati.

Nell’avviso, inoltre, i titolari e i gestori dei castagneti sono stati invitati a segnalare, con appositi cartelli, l’area privata al fine di rendere chiari i confini.

L’avviso è arrivato in seguito alle segnalazioni giunte dagli stessi proprietari terrieri che hanno denunciato l’abitudine, sia da parte di residenti, che da parte di non residenti, di introdursi nei terreni per portare via ingenti quantità di prodotto.

“Visto l’impegno e l’investimento dei nostri castanicoltori che, nel corso degli anni, hanno lavorato e stanno lavorando i terreni, valorizzando l’economia, la cultura e la tutela del territorio e richiamate tutte le norme legislative in materia, abbiamo voluto ricordare a tutti che è vietato entrare nelle proprietà private e abbiamo già richiesto agli organi di polizia competenti di intensificare i controlli nelle zone maggiormente a rischio di raccolta abusiva” hanno fatto sapere dalla casa comunale ricordando che i trasgressori saranno puniti secondo la legge.