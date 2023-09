Altavilla Silentina: il sindaco rassicura: gli studenti dell’istituto di via San Francesco non si sposteranno dal capoluogo durante i lavori all’edificio scolastico

Il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, ha rassicurato i genitori degli studenti del comune in merito alla loro preoccupazione, espressa più volte, sul cambio di sede dovuto ai prossimi lavori presso l’Istituto Comprensivo di via San Francesco, sito nel cuore del comune. Il primo cittadino ha fatto sapere che la scuola, destinataria di un finanziamento pubblico di ben 3.600.000 euro, sarà demolita e ricostruita interamente affinché possa rispondere a tutte le normative per la sicurezza e affinché gli studenti possano godere di un edificio all’avanguardia. Cembalo ha confermato che durante i lavori, che dovrebbero essere consegnati entro il 30 novembre, gli studenti che frequentano quella sede scolastica non saranno né spostati nelle sedi scolastiche delle frazioni, né costretti alla didattica a distanza, né obbligati a fare turni pomeridiane in sedi occupate al mattino.

Le soluzioni

I tecnici hanno individuato delle soluzioni riguardo alle sedi potenziali che, venerdì 15 settembre, saranno vagliate insieme ai tecnici del MIUR e che saranno rese note non appena gli esperti daranno l’approvazione definitiva. Le classi da trasferire durante i lavori sono quattordici ossia sette classi della scuola media, quattro della scuola elementare e tre della scuola materna.

“I lavori dovrebbero iniziare entro il 30 novembre e, pertanto, dopo le vacanze di Natale i giovani studenti rientreranno a scuola nelle sedi individuate sempre presso il capoluogo” ha affermato Cembalo sottolineando che il trasloco sarà fatto durante le vacanze natalizie e che l’importante finanziamento, che permetterà alla comunità scolastica di avere un edificio completamente nuovo, non poteva essere perso.