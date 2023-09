ASD Altavilla Silentina calcio regala reti da calcio per il campetto di Borgo Carilla

Regalare sorrisi agli altri fa bene al cuore, lo sanno bene i componenti della società ASD Altavilla Silentina Calcio del settore giovanile che hanno pensato di regalare delle reti da calcio, da installare presso il campetto di Borgo Carilla. In pratica Guido Carione, abitante del luogo, ha diffuso quanto osservato dai bambini e dai genitori da un po’ di tempo, ossia che, presso la frazione di Borgo Carilla, nonostante i bambini possono godere di una buona era verde, rappresentata dal Parco della Salute e dal parco giochi e nonostante, nel parco, vi è anche un campo di calcio, presso questo campo di calcio, mancano le reti e i bambini, più volte, hanno espresso il desiderio di vedere installate tali reti vicino ai pali delle porte. Installazione che migliorerebbe il rettangolo di gioco, evitando di andare a recuperare il pallone fuori dall’area o in strada ogni volta che viene indirizzato verso la porta.

A tale appello, prontamente e senza esitazioni, ha risposto l’ASD Altavilla Silentina Calcio: “Regaliamo noi le reti per le porte del campetto! E’ un piccolo gesto, alla nostra portata, che facciamo con grande piacere, consapevoli che il gioco è di fondamentale importanza allo sviluppo sociale, fisico, cognitivo ed emotivo dei bambini e dei giovani e con l’auspicio che anche altri spazi ed altre aree dedicate allo sport e al gioco, del nostro territorio, possano ritornare ad essere fruibili” hanno fatto sapere dalla società che si è impegnata a prendere accordi con l’amministrazione comunale di Altavilla Silentina e con gli uffici preposti per le operazioni e per le autorizzazioni utili al fissaggio delle reti.

Tra sport e sorrisi

Un piccolo gesto, dal grande valore in quanto, di certo, regalerà un sorriso a grandi e piccini.