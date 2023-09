Altavilla Silentina, da ottobre l’Ufficio Postale di Borgo Carilla riaprirà al pubblico tutti i giorni

Tra circa quaranta giorni l’Ufficio Postale di Borgo Carilla, frazione di Altavilla Silentina riaprirà al pubblico sei giorni a settimana. La notizia, tanto rassicurante per i cittadini e che tutti aspettavano da tempo, è arrivata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Francesco Cembalo, che ha comunicato la data ufficiale della riapertura degli sportelli: “A partire dal 18 ottobre l’Ufficio Postale di Borgo Carilla resterà aperto tutti i giorni. Dopo le sollecitazioni e le interlocuzioni avute con la società Poste Italiane, abbiamo ottenuto questo risultato” hanno fatto sapere dalla casa comunale. Un risultato tanto atteso visto che la chiusura dello sportello di Borgo Carilla aveva creato non pochi disagi agli utenti, in particolar modo agli anziani e alle persone impossibilitate a spostarsi per raggiungere altre sedi postali al fine di usufruire dei servizi erogati.

Una notizia attesa da tempo

La sede dell’ufficio postale di Borgo Carilla, come annunciato da Cembalo, resterà aperta dal lunedì al sabato. Soddisfazione è stata espressa anche dal gruppo consiliare della minoranza altavillese.

Un ulteriore servizio a beneficio dei cittadini

L’apertura, sei giorni su sette, dell’ufficio postale di Borgo Carilla, non solo permetterà ai cittadini di superare le problematiche vissute negli ultimi mesi a causa dell’impossibilità di avere le poste a portata di mano, ma porterà dei benefici anche per l’economia locale in quanto porterà sul territorio gli utenti provenienti anche dai comuni limitrofi.