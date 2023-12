Almanacco del 31 dicembre 2023: santi, curiosità e avvenimenti storici

L’almanacco del 31 dicembre. Santi del giorno, curiosità e tradizioni, avvenimenti storici, tutto ciò che è accaduto negli anni in questo giorno.

Santi del Giorno

San Silvestro I (Papa)

Santa Melania la Giovane (Penitente)

Santa Colomba di Sens (Vergine e Martire)

Santa Donata e compagne (Martire a Roma)

Santa Paolina (Vergine e Martire)

San Silvestro I è il protettore di muratori, tagliapietre, animali domestici e bovini.

Curiosità e tradizioni

Il 31 Dicembre è una giornata ricca di tradizioni e curiosità. In molte parti del mondo, la sera di San Silvestro, come viene chiamato questo giorno in onore del Papa Silvestro I, si celebra con festeggiamenti, fuochi d’artificio e auguri di buon anno. In Italia, è comune preparare un cenone speciale con piatti tradizionali e brindare all’arrivo dell’anno nuovo.

Accadimenti storici

La storia ha segnato il 31 Dicembre con avvenimenti di rilevanza mondiale. Ad esempio, nel 1999, il mondo ha assistito al passaggio all’anno 2000, con timori di potenziali problemi legati al “bug dell’anno 2000”. Fortunatamente, la maggior parte dei sistemi informatici ha gestito la transizione senza gravi inconvenienti.

Nati in questo giorno

1943 – Ben Kingsley: L’uomo dai mille volti, in grado di passare dai panni di uno dei più grandi leader della storia a quelli di un gangster.

1945 – Connie Willis: Nata a Denver, Constance Elaine Trimmer Willis è una pluripremiata scrittrice di fantascienza. Ha scritto e pubblicato una cinquantina di opere tra romanzi e racconti.

1932 – Paolo Villaggio: Identificarne la quarantennale carriera solo con il più bistrattato e frustrato impiegato della televisione italiana sarebbe riduttivo, al netto della stima ricevuta da insigni registi quali Fellini e Olmi.

Scomparsi oggi

2022 – Papa Benedetto XVI: Primo Papa emerito nella storia del Cattolicesimo, con le sue dimissioni ha dato avvio a una profonda rivoluzione nella Chiesa.

1877 – Gustave Courbet: Caposcuola del realismo, è nel novero dei pittori più autorevoli dell’Ottocento europeo, noto anche per la vena erotica di alcune opere.

Aforisma del giorno

Per concludere, riflettiamo sull’aforisma del giorno, che ci giunge da Johann Wolfgang von Goethe: “Non c’è cosa più terribile dell’abitudine: tutto l’orrore della nostra condizione deriva da essa.” Queste parole ci spingono a riflettere sulla necessità di rompere con le abitudini negative e di cercare il cambiamento per una vita più appagante.