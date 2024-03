Almanacco del 27 marzo 2024: santi, notizie curiose, avvenimenti e consigli di lettura

Benvenuti nell'almanacco del 27 Marzo, una panoramica delle ricorrenze, degli eventi e delle personalità significative legate a questa data. Scopriremo insieme i santi del giorno, gli avvenimenti storici più rilevanti, i compleanni di personaggi illustri ed eventi sportivi memorabili.

Santi del Giorno:

San Ruperto (Vescovo)

Sant'Aimone di Halberstadt (Vescovo)

Sant'Augusta di Serravalle (Vergine e Martire)

Accadde Oggi:

Nel 1899, avvenne la prima comunicazione radiotelegrafica internazionale, un evento che segnò l'inizio di una nuova era nella trasmissione delle informazioni a distanza.

Nati in questo giorno:

Nel 1963 nacque Quentin Tarantino, regista di fama mondiale noto per il suo stile unico e omaggi ai grandi maestri del cinema italiano.

Nel 1980 nacque Cesare Cremonini, celebre musicista italiano, sia come leader dei Lùnapop che come solista, dimostrando un talento eccezionale fin da giovane.

Nel 1845 nacque Wilhelm Röntgen, il famoso fisico tedesco noto per la scoperta dei raggi X, che rivoluzionò il campo della medicina e della ricerca scientifica.

Nati… sportivi:

Nel 1986 è nato Manuel Neuer, noto calciatore tedesco, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale, con una carriera ricca di successi e prestazioni eccezionali.

Eventi Sportivi:

Nel 2011 il Trentino Volley si confermò campione della CEV Champions League, dimostrando la sua superiorità nel massimo torneo pallavolistico europeo.



Scomparsi oggi:

Nel 1968 scomparve Jurij Gagarin, il leggendario astronauta russo, primo uomo a volare nello spazio, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'esplorazione spaziale.

Nel 1972 scomparve Maurits Cornelis Escher, geniale artista olandese noto per le sue opere uniche che mescolano matematica e arte.

Consigli di lettura:

“Lo spazio bianco” di Valeria Parrella, pubblicato nel 2012. Questo romanzo affascinante e profondo esplora temi universali come l'amore, la famiglia e l'identità attraverso le vite intrecciate dei suoi personaggi. Ambientato nella Napoli contemporanea, il libro offre uno sguardo intimo e potente sulla complessità delle relazioni umane e sulle sfide che ognuno deve affrontare nel cercare il proprio posto nel mondo. La scrittura di Parrella è vibrante e coinvolgente, trasportando il lettore in un viaggio emotivo che lascia un'impronta duratura. Se sei alla ricerca di una lettura che ti tocchi nel profondo e ti faccia riflettere sulla natura umana, “Lo spazio bianco” è il libro perfetto per te.