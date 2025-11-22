Almanacco del 22 novembre. Oggi si celebra Santa Cecilia. Scopri, fatti e curiosità di questa data

Il 22 novembre la Chiesa celebra Santa Cecilia, vergine e martire, patrona della musica e dei cantanti; San Filemone ed Appia, sposi e martiri discepoli di San Paolo; San Pedro Esqueda Ramirez, martire messicano.

Nati il 22 novembre

Scarlett Johansson (1984), attrice statunitense

Mariel Hemingway (1961), attrice statunitense

Charles de Gaulle (1890), generale e presidente francese

George Eliot (1819), scrittrice britannica

André Gide (1869), scrittore francese, Nobel per la letteratura

Benjamin Britten (1913), compositore britannico

Aldo Fabrizi (1905), attore e regista italiano

Luigi Beccali (1907), atleta italiano, oro olimpico nei 1500 m

Giacomo Puccini (1858), compositore italiano

Morti il 22 novembre

John F. Kennedy (1963), presidente degli Stati Uniti assassinato a Dallas

Aldous Huxley (1963), scrittore britannico

C. S. Lewis (1963), scrittore britannico, autore delle Cronache di Narnia

Edward Teach detto Barbanera (1718), celebre pirata inglese

Eric V di Danimarca (1286), re assassinato a Viborg

Arthur Honegger (1955), compositore svizzero

Maurice Ravel (1937), compositore francese

Eventi del 22 novembre

1220: Federico II di Svevia incoronato imperatore del Sacro Romano Impero

1573: Fondazione della città di Niterói in Brasile

1574: Scoperte le isole Juan Fernández al largo del Cile

1718: Uccisione del pirata Barbanera al largo della Carolina del Nord

1836: Papa Gregorio XVI pubblica l’enciclica La moltiplicità

1963: Assassinio del presidente John F. Kennedy a Dallas

1995: Esce nelle sale Toy Story, primo film interamente in CGI

2005: Angela Merkel diventa Cancelliera della Germania

Giornata mondiale

Il 22 novembre in Italia si celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Curiosità sui nati

Scarlett Johansson, nata il 22 novembre 1984, è considerata una delle attrici più influenti della sua generazione. Charles de Gaulle, nato nel 1890, è stato protagonista della Resistenza francese e fondatore della Quinta Repubblica. Benjamin Britten, nato nel 1913, è ricordato come uno dei più grandi compositori del Novecento.

Citazione

“Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese.” – John F. Kennedy