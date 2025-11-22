Almanacco del 22 novembre. Oggi si celebra Santa Cecilia. Scopri, fatti e curiosità di questa data

Il 22 novembre segna l’assassinio di John F. Kennedy, eventi storici, nascite illustri e la Giornata per la sicurezza nelle scuole.

Santa Cecilia

Il 22 novembre la Chiesa celebra Santa Cecilia, vergine e martire, patrona della musica e dei cantanti; San Filemone ed Appia, sposi e martiri discepoli di San Paolo; San Pedro Esqueda Ramirez, martire messicano.

Nati il 22 novembre

  • Scarlett Johansson (1984), attrice statunitense
  • Mariel Hemingway (1961), attrice statunitense
  • Charles de Gaulle (1890), generale e presidente francese
  • George Eliot (1819), scrittrice britannica
  • André Gide (1869), scrittore francese, Nobel per la letteratura
  • Benjamin Britten (1913), compositore britannico
  • Aldo Fabrizi (1905), attore e regista italiano
  • Luigi Beccali (1907), atleta italiano, oro olimpico nei 1500 m
  • Giacomo Puccini (1858), compositore italiano

Morti il 22 novembre

  • John F. Kennedy (1963), presidente degli Stati Uniti assassinato a Dallas
  • Aldous Huxley (1963), scrittore britannico
  • C. S. Lewis (1963), scrittore britannico, autore delle Cronache di Narnia
  • Edward Teach detto Barbanera (1718), celebre pirata inglese
  • Eric V di Danimarca (1286), re assassinato a Viborg
  • Arthur Honegger (1955), compositore svizzero
  • Maurice Ravel (1937), compositore francese

Eventi del 22 novembre

  • 1220: Federico II di Svevia incoronato imperatore del Sacro Romano Impero
  • 1573: Fondazione della città di Niterói in Brasile
  • 1574: Scoperte le isole Juan Fernández al largo del Cile
  • 1718: Uccisione del pirata Barbanera al largo della Carolina del Nord
  • 1836: Papa Gregorio XVI pubblica l’enciclica La moltiplicità
  • 1963: Assassinio del presidente John F. Kennedy a Dallas
  • 1995: Esce nelle sale Toy Story, primo film interamente in CGI
  • 2005: Angela Merkel diventa Cancelliera della Germania

Giornata mondiale

Il 22 novembre in Italia si celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Curiosità sui nati

Scarlett Johansson, nata il 22 novembre 1984, è considerata una delle attrici più influenti della sua generazione. Charles de Gaulle, nato nel 1890, è stato protagonista della Resistenza francese e fondatore della Quinta Repubblica. Benjamin Britten, nato nel 1913, è ricordato come uno dei più grandi compositori del Novecento.

Citazione

“Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese.” – John F. Kennedy

