Albanella. Grande partecipazione per l’incontro dei Forum dei Giovani in vista del Forum Day

Si è tenuto il 29 agosto il Pre Forum Day Provinciale organizzato ad Albanella. I componenti del Forum dei Giovani del comune hanno espresso gratitudine per le tante presenze registrate, numerosi, infatti, i ragazzi provenienti da tutti i forum della provincia di Salerno intervenuti.

I ringraziamenti degli organizzatori

“Ringraziamo Rosario Madaio, presidente del Coordinamento Provinciale del Forum dei Giovani, e tutto il direttivo per aver permesso di accogliere uno degli incontri preliminari del Forum Day proprio ad Albanella“, hanno fatto sapere dal locale Forum esprimendo gratitudine verso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Iosca e verso gli amministratori Edoardo Vito e Maria Sofia Gorrasi, assessore con delega alla Cultura e al rapporto con le Associazioni per essere intervenuti durante il dibattito tenutosi presso Palazzo Spinelli e durante il quale hanno dialogato con i presenti, oltre a Madaio, Vito Guarracino, coordinatore del Forum dei Giovani di Albanella e Paolo Senatore, dell’ Europe Direct Salerno.

Gli incontri preliminari in vista del Forum Day si sono tenuti a Pagani, ad Albanella e il 10 settembre sarà la volta di Montecorvino Pugliano. Il “Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno”, per il 2023 si terrà nel comune di Battipaglia. Giunto alla sua settima edizione è l’evento più importante riguardo alle politiche giovnali organizzato dal Coordinamento dei Forum dei Giovani Provinciale. Si tratta di un momento di confronto e dialogo politico per scambiare idee, progettie e buone pratiche.